Познер рассказал, что два раза победил рак

Он пояснил, что впервые узнал о диагнозе в 1993 году — у него обнаружили опухоль предстательной железы.

«Мое ощущение было такое, как будто я вошел в кирпичную стену сходу. И сразу казалось, что все, конец. Мне было 59 лет, хотелось еще жить», — вспомнил Познер свои ощущения.

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Он отметил, что после обнаружения этой болезни очень важно бороться. Журналист подчеркнул, что большую роль в этом играют друзья и близкие, которые оказывают поддержку. Но самое главное в такой ситуации — не сдаться самому.

Когда именно болезнь обнаружили во второй раз, телеведущий не рассказал. Спустя 20 лет после заболевания Познер на своем примере показал, что рак можно победить. Он отметил, что главное — вовремя обнаружить угрозу и сделать все необходимое, чтобы от нее избавиться.

Познер на протяжении многих лет участвует в благотворительных акциях, которые поддерживают больных тяжелым заболеваниями людей. Он состоит в фондах борьбы с ВИЧ и СПИДом, а несколько лет назад присоединился к движению «Вместе против рака». Кроме того, Познер часто поддерживает фонд Константина Хабенского, который помогает людям бороться с опухолями головного мозга.