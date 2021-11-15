Познер призвал ужесточить ограничения для непривитых

Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что в России необходимо ужесточить ограничения для непривитых граждан. Об этом он рассказал в интервью ИА НСН.

По мнению журналиста, российским ограничениям «не хватает жесткости». Он привел в пример западные страны, где для граждан, которые не прошли вакцинацию, действуют различные меры ограничений.

«Вы можете не вакцинироваться, но никуда не попадете — ни на стадион, ни в музей, ни в кинотеатр, никуда абсолютно. Таким образом говорят людям, либо вы принимаете это, делаете это и живете, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР, с этим вы тоже можете ходить. Или вы не делаете, тогда вы не попадаете никуда. Я сторонник такой жесткой меры», — сказал Познер.