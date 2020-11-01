Познер пожаловался на невозможность поехать к семье из-за коронавируса

Телеведущий Владимир Познер пожаловался, что не может приехать к своей семье в Германию. Причиной этому стали ограничения, введенные из-за коронавируса.

По словам Познера, члены его семьи уже давно живут в Берлине. Добраться туда можно, но придется пробыть две недели в изоляции, так как того требуют правила.

«Я никак не могу попасть в Берлин, несмотря ни на какие паспорта, вернее, могу попасть, но должен 14 дней быть в изоляции, что нереально. И это меня достает», — процитировал телеведущего сайт «Познер Online».

При этом Познер отметил, что довольно спокойно переживает всю ситуацию с коронавирусом. Он работает удаленно из дома и приезжает в телецентр «Останкино» всего один раз в неделю, чтобы поучаствовать в съемках. Телеведущий признался, что у него не было резкого изменения образа жизни.

«Я был дома первые три месяца, когда надо было по домам сидеть, и в общем, самое неприятное для меня было, что мы не могли видеться с нашими друзьями в Москве. Вот это было неприятно. Мы очень общительные, у нас есть довольно узкий, но очень близкий круг друзей, с которыми мы очень любим посидеть, поужинать, поболтать», — рассказал ведущий.

Он добавил, что его поражает нежелание носить маски, уровень слухов и то количество людей, которые не верят в коронавирус. При этом все меняется, когда человек сам заболевает. В качестве примера Познер привел Японию, где люди и до пандемии носили маски, чтобы защитить других от себя.