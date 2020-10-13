Познер посоветовал россиянам избавляться от привычки «ждать барина»

Россиян уличили в раболепии перед начальством. Телеведущий Владимир Познер заметил, что от ощущения некоторого преклонения перед начальством люди более чем за век так и не смогли избавиться.

Журналист высказал такое мнение в своей передаче на Первом канале. К такому выводу он пришел после случая, который произошел с ним возле «Лужников». Познер шел с игры в теннис, когда увидел машину рядом с запрещающим остановку знаком.

«Я подошел к водителю и говорю: „Почему вы тут стоите? Там же написано, что стоять нельзя“. Он как-то так виновато улыбается и отвечает: „Да я жду шефа“», — поделился с аудиторией Познер.

Ведущий поинтересовался, способен ли шеф пройти сто метров до стоянки, и получил в ответ: «У нас так в России». После этого ведущий передал начальнику водителя «горячий привет». По его словам, больше бы для ситуации подошло, если бы мужчина ждал «барина».

Познер подчеркнул, что за 70 с лишним лет советской власти и почти 30 лет капитализма внутреннее ощущение своеобразного преклонения перед руководством у россиян никуда не исчезло.

Телеведущий заметил, что во многих странах человек не только поинтересовался бы причиной, по которой машина припаркована неправильно, но и обратился бы в полицию. Он выразил надежду на то, что в России рано или поздно смогут избавиться от стереотипа «я барина жду».

Владимир Познер является гражданином России, США и Франции. С 1991 по 1997 год журналист жил и работал в Соединенных Штатах, а потом вернулся в РФ.