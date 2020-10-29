Познер посоветовал Франции депортировать исламистов

Он напомнил, что сам — гражданин Франции, поэтому вправе требовать от властей скорейшего решения.

«Как француз, могу сказать, что я требую от своего правительства немедленного решения этого вопроса, при этом не воздерживаясь от самых жестких мер. Любителей применять силу, терроризировать нужно убедить в том, что это не пройдет», — заявил Познер.

Причем журналист поддерживает высылку из страны несколько тысяч человек, а то и десятков тысяч, если это понадобится.

Франция сама виновата в том, что сейчас происходит на ее территории, сказал Познер. Власти достаточно долго «исповедовали так называемую политкорректность», написала «Русская планета». Франция испытывает чувство вины за годы колонизации, особенно Северной Африки. По этой причине в стране принимают мигрантов без разбора, оказывая им предпочтение. А те в свою очередь быстро привыкли к такому и начали воспринимать жесты правительства как само собой разумеющееся.

Утром 29 октября мужчина убил трех человек в соборе Богоматери в Ницце. Напавший обезглавил двух своих жертв. СМИ сообщили, что подозреваемый в массовом убийстве — 25-летний выходец из Туниса по имени Брахим. Позже полицейские в Авиньоне застрелили неизвестного, который напал на них с ножом. Еще одного мужчину, вооруженного холодным оружием, обезвредили на трамвайной остановке в Лионе. Во Франции объявлен режим повышенной террористической опасности.