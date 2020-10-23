Познер посчитал свою популярность преувеличенной

«Я не то, что не могу примириться с этим. Просто мне кажется, что это все очень преувеличенное. Хорошо, я журналист, я известный журналист, я давно журналист. Но когда начинают употреблять слова типа „легендарный“, мне как-то неловко», — сказал он.

Познер признался, что краснеет внутренне, потому что внешне совсем не краснеет. Он чувствует себя очень неуютно после услышанного. Поэтому телеведущий еще раз подчеркнул: он уверен, что его известность и влияние сильно преувеличены.

Ранее Познер усомнился в прогнозе секретаря Союза журналистов России (СЖР) Тимура Шафира о скорых серьезных изменениях в работе мировых СМИ. Он не видит никаких предпосылок для массового увольнения людей этой профессии.