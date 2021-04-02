Познер пообещал еще раз приехать в Грузию

Российский телеведущий Владимир Познер обязательно еще раз приедет в Грузию, несмотря на протесты местных жителей. Об этом сообщил News.ru.

«Я туда еще поеду, почему бы и нет? Такой возможности я не исключаю абсолютно. У меня там масса друзей, я обязательно как-нибудь поеду в Грузию», — заявил он.

При этом журналист отказался реагировать на акции протеста в Тбилиси.

Владимир Познер уехал из столицы Грузии на фоне протестов, которые начались из-за его приезда в страну. Телеведущий прилетел туда для празднования своего 87-го дня рождения. Однако перед его гостиницей собрались протестующие, которые потребовали выдворить его из страны. Они также закидали здание яйцами. Причина недовольства — журналист заявил, что Абхазия не входит в состав Грузии. Познер назвал шабашем реакцию грузин на свой приезд.

Полиция Тбилиси оштрафовала Познера за нарушение ограничительных мер по коронавирусу. Также штраф выписали и отелю, владельцы которого разрешили провести массовое мероприятие на своей территории.