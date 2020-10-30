Познер похвастался спасенными им человеческими жизнями

В некоторых случаях журналист сдавал в качестве донора. А однажды он участвовал в переливании крови из вены в вену ради женщины, которая попала в аварию.

Журналист также активно занимается благотворительностью. Недавно он запустил сбор денежных средств для трех тяжелобольных детей. Несовершеннолетние нуждались в лекарствах стоимостью два миллиона долларов. Деньги помогали собрать пользователи интернета, написала «Экономика Сегодня». Телеведущий поблагодарил людей, пожертвовавших свои накопления на спасение детей.

«Я не могу передать, насколько я восхищен людьми, которые перечисляли деньги, это до слез», — сказал журналист.

За донорскую и благотворительную деятельность Познер получил звание «Почетный донор СССР».

Стать донором может каждый. С 2008 года в России действует программа развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов. Кому требуется ваша помощь — в материале «360».