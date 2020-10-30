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    30 октября 2020, 12:17

    Познер похвастался спасенными им человеческими жизнями

    Алена Макаренко

    Телеведущий Владимир Познер спас от смерти как минимум 10 человек. Не просто же так он имеет имеет звание заслуженного донора СССР. Об этом журналист рассказал в эфире «Радио 1».

    В некоторых случаях журналист сдавал в качестве донора. А однажды он участвовал в переливании крови из вены в вену ради женщины, которая попала в аварию.

    Журналист также активно занимается благотворительностью. Недавно он запустил сбор денежных средств для трех тяжелобольных детей. Несовершеннолетние нуждались в лекарствах стоимостью два миллиона долларов. Деньги помогали собрать пользователи интернета, написала «Экономика Сегодня». Телеведущий поблагодарил людей, пожертвовавших свои накопления на спасение детей.

    «Я не могу передать, насколько я восхищен людьми, которые перечисляли деньги, это до слез», — сказал журналист.

    За донорскую и благотворительную деятельность Познер получил звание «Почетный донор СССР».

    Стать донором может каждый. С 2008 года в России действует программа развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов. Кому требуется ваша помощь — в материале «360».