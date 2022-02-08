Познер поделился впечатлениями от встречи Путина и Макрона

Журналист Владимир Познер дал интервью kp.ru. Он поделился своими впечатлениями от итогов встречи президентов РФ и Франции (Познер имеет тройное гражданство: журналист является гражданином России, Франции и США).

«Во-первых, я думаю, что [визит в Москву] это инициатива Макрона. Во-вторых, это связано, в частности, с тем, что вскоре во Франции будут президентские выборы. <…> И Макрон хочет обеспечить себе задел. Помимо имеющегося административного преимущества, которое всегда сопровождает того, кто у власти, он хочет убедить французов, что — тот самый человек, который Франции нужен, и который поднимает престиж, реноме страны в мире наконец-то», — сказал Познер.

Он добавил, что было бы «наивно» ожидать от этой встречи большого прогресса. Однако то, что Франция идет на контакт — это уже хорошо. Журналист отметил, что Франция сама в любом случае не может принимать самостоятельных больших решений в диалоге с Россией, поскольку зависит от США.