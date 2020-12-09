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    09 декабря 2020, 06:25

    Познер перечислил три причины негативного отношения россиян к демократии

    Александра Ломейко

    Многих россиян сочли страдающих комплексом неполноценности. Именно это качество вкупе с «неграмотностью и завистью» якобы повлияло на отрицательное отношение к демократии в стране.
    Познер перечислил три причины негативного отношения россиян к демократии

    Такое мнение высказал телеведущий и журналист Владимир Познер, слова которого привел сайт «Познер Online».

    «В России никогда не было демократии — ни в царской, ни в советской. Люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете», — подчеркнул он.

    Познер объяснил негативное отношение россиян к понятиям либерализма и демократии «целым рядом факторов». В том числе свою роль играет неграмотность. По словам телеведущего, объяснить их значение человек не сможет и в итоге рассуждает «о совершенно незнакомом предмете».

    Многие в стране, считает журналист, положительно бы ответили на вопрос о прозрачности выборов, доступности образования и здравоохранения, необходимости равных прав и возможности без страха выражать собственное мнение. Хотя именно в этом и заключается, добавил Познер, демократия.

    «Неграмотность, зависть, комплекс неполноценности — вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии», — заключил телеведущий.