Познер перечислил три причины негативного отношения россиян к демократии
Такое мнение высказал телеведущий и журналист Владимир Познер, слова которого привел сайт «Познер Online».
«В России никогда не было демократии — ни в царской, ни в советской. Люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете», — подчеркнул он.
Познер объяснил негативное отношение россиян к понятиям либерализма и демократии «целым рядом факторов». В том числе свою роль играет неграмотность. По словам телеведущего, объяснить их значение человек не сможет и в итоге рассуждает «о совершенно незнакомом предмете».
Многие в стране, считает журналист, положительно бы ответили на вопрос о прозрачности выборов, доступности образования и здравоохранения, необходимости равных прав и возможности без страха выражать собственное мнение. Хотя именно в этом и заключается, добавил Познер, демократия.
«Неграмотность, зависть, комплекс неполноценности — вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии», — заключил телеведущий.