Познер отверг теорию придуманного коронавируса

Свою речь Познер опубликовал на личной странице в Instagram. Журналист заметил, что россияне с подозрениям относятся к заявлениям власти.

«Но ведь коронавирус — это не придумка, от придумок люди не умирают. Никакому политику коронавирус не нужен, бизнес от этого страшно страдает, наша экономика страдает, тяжелейший удар», — уточнил он.

По словам Познера, руководству страны и ее жителям придется потратить «сотни миллиардов рублей, долларов, фунтов, евро», чтобы исправить последствия пандемии коронавируса.