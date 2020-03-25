25 марта 2020, 10:45
Познер отверг теорию придуманного коронавируса
Журналист и телеведущий Владимир Познер пояснил, что коронавирус — реальная инфекция, а не чья-то «придумка». Так он обратился к недоверчивым жителям России. Об этом сообщила «Газета.ru».
Свою речь Познер опубликовал на личной странице в Instagram. Журналист заметил, что россияне с подозрениям относятся к заявлениям власти.
«Но ведь коронавирус — это не придумка, от придумок люди не умирают. Никакому политику коронавирус не нужен, бизнес от этого страшно страдает, наша экономика страдает, тяжелейший удар», — уточнил он.
По словам Познера, руководству страны и ее жителям придется потратить «сотни миллиардов рублей, долларов, фунтов, евро», чтобы исправить последствия пандемии коронавируса.