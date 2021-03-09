Познер оценил новый альбом Земфиры и сравнил ее с Высоцким

Телеведущий Владимир Познер назвал Земфиру важной фигурой в своем жанре. По его словам, ее новый альбом будет важным событием для ее поклонников. Об этом сообщила НСН.

Он уточнил, что аудитория певицы большая, но имеет определенные границы. Также Познер сравнил Земфиру с Владимиром Высоцким и добавил, что творчество последнего было рассчитано на более широкую публику.

«Высоцкий был обращен ко всем, вне зависимости от образования, от уровня, от социального положения, это очень редко бывает, но он обращен ко всем», — считает Познер.