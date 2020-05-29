    29 мая 2020, 18:37

    Познер отреагировал на беспорядки в Миннеаполисе

    Алена Макаренко

    Полиция американского Миннеаполиса перестала быть силой, способной успокоить граждан. Такое мнение озвучил российский телеведущий Владимир Познер, сообщило РИА ФАН.

    «В Америке очень глубокий раскол между теми, кто поддерживает Трампа, и теми, кто против него. Я заявлял, что люди уже не разговаривают друг с другом, а это является поводом для разрывов, для разводов и так далее», — заявил он.

    По словам Познера, в Миннеаполисе складывается достаточно серьезная обстановка. Там поджигают, разбивают окна, грабят магазины, стреляют.

    «Поэтому, конечно, надо же какими-то силами что-то такое делать, тем более к полиции уровень ненависти таков, что она уже не является силой, которая может успокоить народ», — сказал Познер.

    Так журналист объяснил введение Национальной гвардии. «Все это ужасные вещи, но они не новы», — добавил Познер.

    Массовые беспорядки продолжаются в Миннеаполисе третий день. Американцы недовольны действиями правоохранителей, которые при задержании убили афроамериканца Джорджа Флойда. Позднее в города Миннеаполис, Сент-Пол и ближайшие к ним населенные пункты направили более 500 бойцов.