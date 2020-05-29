Познер отреагировал на беспорядки в Миннеаполисе

«В Америке очень глубокий раскол между теми, кто поддерживает Трампа, и теми, кто против него. Я заявлял, что люди уже не разговаривают друг с другом, а это является поводом для разрывов, для разводов и так далее», — заявил он.

По словам Познера, в Миннеаполисе складывается достаточно серьезная обстановка. Там поджигают, разбивают окна, грабят магазины, стреляют.

«Поэтому, конечно, надо же какими-то силами что-то такое делать, тем более к полиции уровень ненависти таков, что она уже не является силой, которая может успокоить народ», — сказал Познер.

Так журналист объяснил введение Национальной гвардии. «Все это ужасные вещи, но они не новы», — добавил Познер.

Массовые беспорядки продолжаются в Миннеаполисе третий день. Американцы недовольны действиями правоохранителей, которые при задержании убили афроамериканца Джорджа Флойда. Позднее в города Миннеаполис, Сент-Пол и ближайшие к ним населенные пункты направили более 500 бойцов.