Знаменитости 08 апреля 2024, 16:40 Познер отпраздновал 90-летие в Турции Телеведущий Познер отпраздновал 90-летие в Стамбуле в компании звезд из России Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

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Телеведущий Владимир Познер отметил свой 90-летний юбилей в Стамбуле в окружении звезд из России. Об этом сообщило издание The Voice.

По информации СМИ, праздничная вечеринка получила название «Турецкий гамбит». Познера поздравили режиссер Константин Богомолов, артист балета Николай Цискаридзе и другие деятели культуры.

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На мероприятии прозвучали популярные советские песни, а сам юбиляр спел «Опавшие листья» на французском языке. В конце праздника для Познера вынесли торт в виде телевизора.

Ранее телеведущий говорил, что не планировал широко отмечать свое 90-летие. В честь юбилея на Первом канале показали документальный фильм «Владимир Познер. 90 минут».