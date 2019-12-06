Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова, который назвал журналиста «чужим для России», а его деятельность «предательской для родины». Об этом сообщила «Газета.ru».
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«Я не буду на эту тему вообще ни с кем разговаривать — ни с вами, ни с Певцовым. Просто не хочу. Вам этого достаточно?» — заявил Познер.
Ранее Певцов записал видеообращение в Instagram, в котором в образе Иосифа Сталина раскритиковал Познера. Также он усомнился в достоверности высказывания телеведущего о том, что «примерно 10% населения Земли рождаются с гомосексуальными наклонностями».
До этого Познер назвал противников абортов «мракобесами», а сам запрет на искусственное прерывание беременности — «возвратом в Средневековье». По мнению Певцова, телеведущий мечтает о вымирании России, а обладание несколькими паспортами говорит о наплевательском отношении Познера к судьбе своей страны.