Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи

Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи. Они не поделили тему с чипированием людей из-за коронавируса и тем, когда и с кем ее надо обсуждать.

Владимир Познер на своем сайте дал пространный комментарий по поводу нового эпизода «Бесогон ТВ», который был опубликован на YouTube. Выпуск получил название «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и гуси-лебеди».

По словам ведущего, после просмотра прошлого выпуска о Билле Гейтсе и планах по чипированию населения он написал Михалкову письмо, в котором рассказал, почему ему не понравился выпуск. Они также договорились, что эта переписка не будет достоянием гласности.

После этого Познер дал интервью радиостанции «Эхо Москвы», в котором сказал, что программа про Билла Гейтса ему не понравилась. Из-за этого Михалков обвинил своего корреспондента во лжи.

«Думаю, если бы я не высказал своего мнения на „Эхе“, то не стал бы объектом внимания Михалкова и его „Бесогона“. Не гарантирую, но думаю, так. Скорее всего, он обиделся, даже разозлился на меня. Не совсем парламентские выражения, употребленные им в мой адрес, говорят именно об этом», — отметил Познер.

По мнению ведущего, Михалков проявил шулерский прием, причем не только в этой ситуации.

Михалков тоже раскрыл тайну переписки, зачитав отрывки из письма Познера в эфире своей программы.