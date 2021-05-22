Познер объяснил популярность Илона Маска

Журналист Владимир Познер считает, что причина популярности Илона Маска в том, что он не является представителем власти и при этом олицетворяет собой успех. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Многих восхищает смелость Маска и его внутренняя свобода. Кроме того, людей впечатляют его достижения. «Он — самостоятельный человек, и это тоже одна из причин его привлекательности. Он представляет не власть, а свободное человечество», — заключил Познер.