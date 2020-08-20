Познер объяснил, как отличается отношение к дружбе в России и США

Жители России и США по-разному подходят к слову «друг». Журналист и телеведущий Владимир Познер объяснил, что россияне вкладывают в это слово больше смысла, чем американцы.

«Если в России вы знакомите человека и говорите: „Это мой друг“, то вы тем самым делаете заявление и человек, если он русский человек, он понимает, что это не просто ваш приятель, он не коллега, а друг!» — рассказал ведущий на сайте «Познер Online».

Он добавил, что в этом случае понятие «друг» имеет определенное звучание, которое говорит о доверии, любви и близости. Все это вкладывается в одно слово. При этом в США слово «друг» не всегда несет в себе какое-либо особое отношение к другому человеку.

«По-английски, если я скажу meet my friend (познакомься с моим другом — прим. ред.) — это ничего такого не значит. В данном случае слово это не несет той нагрузки, которую оно несет по-русски», — пояснил Познер.

По словам журналиста, если отношение к понятию дружбы в двух странах отличается, то сама дружба в России и США одинаковая. Познер отметил, что не обращает внимания на национальность друга. Для него важно чувство взаимопонимания.