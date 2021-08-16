На днях экс-солистка группы Hi-Fi Таня Терешина возобновила отношения с мужем Олегом Курбатовым. Их разрыв продлился две недели. Психолог Юлия Зюганова в беседе с NEWS.ru рассказала о причинах возвращения звезды к супругу.

«Все люди на чем-то „торчат“: на эмоциях, на сексе, на страданиях. Пара просто „торчит“ на адреналине, который выбрасывается в процессе схождения и расхождения. Они не смогут жить спокойно, стабильность им быстро наскучит. А периодические встряски укрепляют их отношения и в плане моральной близости, и с огромной силой разжигают страсть в сексе», — заявила Зюганова.

Специалист отметила, что отношения в паре напоминают качели. Они то сближаются, то отдаляются вновь, «раскачивая» таким образом эмоции. Такой подход позволяет им не заскучать вместе.

Специалист подчеркнула также, что подобная модель отношений характерна для пар с большой разницей в возрасте, где женщина берет на себя главную роль. Разница в возрасте между Терешиной и Курбатовым составляет 16 лет. При этом подобные «встряски» устраивают обоих партнеров, в некоторых случаях делая связь между ними сильнее.