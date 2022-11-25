Знаменитости 25 ноября 2022, 13:32 Пожилого актера из «Игры в кальмара» обвинили в сексуальных домогательствах Yonhap: звезде сериала «Игра в кальмара» О Ен Су предъявили обвинение в харассменте Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Южнокорейская прокуратура предъявила обвинения сексуальных домогательствах 78-летнему актеру О Ен Су из сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщило агентство Yonhap.

Исполнителя роли пожилого участника и тайного организатора жестокой игры заподозрили в харассменте, совершенном в 2017 году. Актер непристойно отнесся к женщине.

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Пострадавшая подала заявление в полицию в декабре 2021-го. В апреле дело закрыли. Но женщина направила запрос в прокуратуру, и ведомство начало проверку. О Ен Су свою вину не признает.

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О Ен Су — обладатель премии «Золотой глобус» как лучший актер второго плана в сериале «Игра в кальмара». Известность южнокорейский актер получил за роль в фильме «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», уточнило РИА ФАН.

Второй сезон «Игры в кальмара», скорее всего, выйдет в 2024 году. В нем может принять участие голливудский актер Леонардо Ди Каприо.