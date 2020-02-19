    19 февраля 2020, 19:27

    «Пожалуйста, никакой трагедии». Шепелев — о своем уход с Первого канала

    Артур Блянихов

    Телеведущий Дмитрий Шепелев на своей странице в Instagram успокоил своей подписчиков, которых расстроил его уход с Первого канала. Об этом сообщила «Газета.ru».

    «Пожалуйста, никакой трагедии», — попросил шоумен.

    Он назвал свое решение покинуть Первый канал взвешенным и заметил, что любые перемены всегда к лучшему. По словам инсайдеров, в ближайшем будущем Шепелев может появиться на одном из развлекательных каналов, но никаких документов пока не подписано.