«Пожалуйста, никакой трагедии», — попросил шоумен.

Он назвал свое решение покинуть Первый канал взвешенным и заметил, что любые перемены всегда к лучшему. По словам инсайдеров, в ближайшем будущем Шепелев может появиться на одном из развлекательных каналов, но никаких документов пока не подписано.