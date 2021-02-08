Фадеев рассказал, как перенес прививку от коронавируса, и пожаловался на травлю

Российский продюсер Максим Фадеев подвергся травле в Сети после вакцинации от коронавируса. Несмотря на услышанную «кучу всякой гадости», он поделился своими ощущениями после прививки.

Фадеев записал очередное видео, посвятив его теме прививочной кампании. Ролик он опубликовал в Instagram.

После новости о вакцинации, пожаловался продюсер, ему желали смерти, обвиняли в призывах вакцинировать детей и в желании, чтобы «русские люди выродились».

Фадеев рассказал о своем опыте вакцинации, отметив, что в первый день все прошло «незаметно» — только немного болело место укола.

«На второй день <…> я впервые испытал такое чувство, когда ты не можешь сдержаться, чтобы не уснуть», — добавил продюсер. Других побочных эффектов он не ощутил, а вторую часть прививки перенес вообще без каких-либо проблем.

Фадеев подчеркнул, что «Спутник V» признана во всем мире, и призвал не слушать выступающих против вакцинации.

Ранее продюсер пригрозил иском за клевету диетологу, который усомнился, что Фадеев сумел самостоятельно сбросить 100 килограммов.