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    08 февраля 2021, 23:46

    Фадеев рассказал, как перенес прививку от коронавируса, и пожаловался на травлю

    Александра Ломейко

    Российский продюсер Максим Фадеев подвергся травле в Сети после вакцинации от коронавируса. Несмотря на услышанную «кучу всякой гадости», он поделился своими ощущениями после прививки.

    Фадеев записал очередное видео, посвятив его теме прививочной кампании. Ролик он опубликовал в Instagram.

    После новости о вакцинации, пожаловался продюсер, ему желали смерти, обвиняли в призывах вакцинировать детей и в желании, чтобы «русские люди выродились».

    Фадеев рассказал о своем опыте вакцинации, отметив, что в первый день все прошло «незаметно» — только немного болело место укола.

    «На второй день <…> я впервые испытал такое чувство, когда ты не можешь сдержаться, чтобы не уснуть», — добавил продюсер. Других побочных эффектов он не ощутил, а вторую часть прививки перенес вообще без каких-либо проблем.

    Фадеев подчеркнул, что «Спутник V» признана во всем мире, и призвал не слушать выступающих против вакцинации.

    Ранее продюсер пригрозил иском за клевету диетологу, который усомнился, что Фадеев сумел самостоятельно сбросить 100 килограммов.