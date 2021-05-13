Экс-девушка Тимати надела хиджаб и поздравила мусульман

Модель Анастасия Решетова поделилась с подписчиками фотографией в необычном образе. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати облачилась на снимке в хиджаб, а под постом поздравила мусульман с завершением Рамадана.

«Всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан! Пусть Всевышний примет ваши посты, молитвы, благие деяния и бережет вас и вашу семью», — написала Решетова в Instagram.

К поздравлению модель добавила фотографию, сделанную у мечети в Арабских Эмиратах. На снимке девушка предстала в длинном черном платье с расклешенными рукавами. При этом лицо Решетова закрыла черной маской, а на голову надела хиджаб.

Под постом модели собралось большое количество комментариев. Пользователи стали писать, что слухи о смене веры Решетовой подтвердились.

«А с каких пор вы мусульманка? Совсем недавно носили на шее крест», — поинтересовалась одна из-подписчиц.

«Все же все слухи были не беспочвенны?» — спросила другая.

При этом сама модель не стала подтверждать домыслы поклонников. Под сообщением девушки она ответила: «Какие слухи? Эти слухи вы и распускали!».

В начале мая Решетова показала трейлер документального фильма «Мой монолог». В своей работе модель расскажет об отношениях с Тимати.