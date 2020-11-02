Повреждение 45% легких обнаружили у заболевшего СОVID-19 Ивана Краско

Народный артист РФ рассказал, что особо не ощутил тяжелых последствий вирусного заболевания. Краско вспомнил, что у него поднималась и опускалась температура — от 35 до 37 градусов. Помимо прочего, ненадолго пропадало обоняние и аппетит. Он признался, что не мог ничего есть около трех дней.

Недавно у актера обнаружили поражение большой части легких. Мужчина отнесся к этому с юмором.

«Я считаю так — наверное, половину жизни-то я уже всяко прожил. А легкие повреждены даже не наполовину. По-моему, это хороший результат», — пошутил артист.

Краско признался, что много курил до карантина и до сих пор позволяет себе эту вредную привычку. Также актер обратил внимание, что тесты, которых за последний месяц он сделал около восьми, постоянно показывали разный результат. Последний указывает на то, что вируса в организме нет. Теперь 90-летняя звезда кино ждет результатов еще одного теста.