Повереннова вспомнила, как узнала об изменах Николаева с Овсиенко

Российская актриса театра и кино Дарья Повереннова в интервью для программы «Судьба человека» вспомнила, как узнала об изменах ее бывшего возлюбленного Валерия Николаева с певицей Татьяной Овсиенко, сообщил iReactor.

Ради Николаева артистка бросила своего первого супруга, режиссера комедийной программы «6 кадров» Александра Жигалкина. С новым избранником женщина прожила только два года. Повереннова начала тревожиться, когда Валерий начал подолгу пропадать за рубежом. Однажды актер пригласил Дарью в ресторан и сам рассказал об изменах с Овсиенко.

Несмотря на произошедшее, Повереннова сохранила хорошее отношение к Татьяне. Женщина довольно хорошо общалась с певицей.

Ранее певица Дженнифер Лопес и бывшая звезда бейсбольной команды New York Yankees Алекс Родригес опровергли сообщения об их расставании. Они заявили, что «работают над некоторыми вещами», но информация об их разрыве после почти четырех лет совместной жизни, была неточной.

Новости о разладе в отношениях пары сопровождались слухами о романе Родригеса со звездой реалити-шоу «Южное очарование» Мэдисон Лекрой. По словам инсайдеров, эти данные не имеют общего с реальностью.