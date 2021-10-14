Политолог высказался о поведении Ксении Собчак

Политолог Евгений Сатановский в разговоре с ИА Nation News осудил поведение Ксении Собчак, которая уехала с места смертельного ДТП, произошедшего с участием ее машины. По его мнению, это демонстрирует ее равнодушие.

Сатановский иронично назвал Собчак «сверхчеловеком», добавив, что эта ситуация раскрывает ее личность.

«Нормы, применимые к обычным людям, к Ксении Собчак не применимы. Надо раз и навсегда понять, что есть люди и „сверхчеловеки“. Чем дальше от них вы находитесь: не попадаетесь им на дороге, не пересекаетесь, тем благополучнее ваша жизнь», — считает политолог.

Он добавил, что Собчак не относится к людям, которые кому-то помогают и кого-то спасают. Телеведущую он отнес к категории людей, которые «могут позволить себе уехать с места, где лежит погибший в аварии человек, просто потому что у них дела, им некогда».