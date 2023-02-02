Знаменитости 02 февраля 2023, 16:38 Поведение прославлявшего Украину Меладзе посчитали слабостью Газманов признался, что не повторил бы поступок Меладзе на корпоративе в Дубае РИА «Новости»

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Произнесший шепотом лозунг в поддержку Украины во время концерта в Дубае певец Валерий Меладзе пошел на поводу у зрителей. Выступление коллеги оценил народный артист России Олег Газманов в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

Певец отметил, что тоже выступал на том концерте в Дубае. По словам артиста, его попросили спеть еще две песни из-за того, что Александр Ревва немного опоздал. Нетрезвые зрители также попытались развести Газманова на высказывания по поводу спецоперации, но у них ничего не получилось.

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«Двое ребят залезли на сцену. Я их сначала толкнул. Не знаю, подготовлено ли это было или нет. Я сказал: „Ребят, Новый год. Дайте отдохнуть. Тут женщины и дети“. Потом подошла охрана», — рассказал Газманов.

Артист добавил, что выступления Меладзе не видел, потому что певец вышел на сцене глубоко за полночь. О скандале узнал только из видео, которое разошлось по социальным сетям. Газманов отметил, что не может понять, что в тот момент чувствовал его коллега.

«Если бы меня попытались заставить в какой-то момент что-то выкрикнуть… Меня бы точно никто не заставил ни за какие деньги. Бог ему судья», — подчеркнул народный артист.

Валерий Меладзе во время новогоднего корпоратива в Дубае в ходе разговора с одним из зрителей ответил на традиционное приветствие украинских националистов. После того как видео с кадрами разошлось по Сети, исполнителя назвали предателем России и предложили лишить всех званий.

Меладзе попытался оправдать свое поведение и подчеркнул, что не пытается кому-то угодить, но готов сделать все, чтобы между двумя близкими народами установилось согласие. Это заявление не помогло. Его концерты начали отменять в российских городах.