Поведение Лободы вновь взбесило телезрителей шоу «Голос Дети»

Поведение певицы Светланы Лободы на шоу программы «Голос Дети» вновь возмутило российского телезрителя. Во время слепых прослушиваний одной из участниц звезда, сев на кнопку Егора Крида, заставила его повернуться к ребенку.

На сцене выступала Елизавета Рогозина с песней Аллы Пугачевой «В городе моем». Исполнение понравилось Басте и Светлане Лободе. Они практический сразу повернулись к ней. Однако Светлана не стала ждать, когда тоже самое сделает Егор Крид, она подошла к нему со словами «Надо брать» и села на его красную кнопку, развернув певца к конкурсантке.

После выступления Рогозиной Лобода объяснила, что хотела, чтобы к девочке повернулись все наставники, и она смогла сама выбрать себе наставника. В результате юная певица выбрала Светлану.

Поклонники не поверили словам Лободы, они решили, что певица хотела избавить от участницы.

«Лобода походу передумала что девочка ей нужна и зная, что девочка выберет Крида-развернула его кресло» — предположил один из пользователей Сети.

Часть пользователей были такого же мнения.

«По мне она заняла чужое место достаточно сильного ребенка. На этом проекте на сегодняшний день было много людей которые поют лучше. Это не справедливо к тем детям», — отметил другой пользователь.

Лобода не первый раз вызывает скандал на шоу. Ранее она во время выступления семилетней участницы в откровенном наряде пустилась в пляс, переманив все внимание зрителей на себя.