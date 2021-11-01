Поведение Болдуина на Хэллоуин разозлило пользователей Сети

Пользователи Twitter обвинили актера Алека Болдуина в неуважении к погибшей Галине Хатчинс. Оператор была убита случайным выстрелом Болдуина во время съемок «Ржавчины». Пользователям не понравилось, как актер вел себя на Хэллоуин — поводом для критики стало фото, которое выложила его жена.

Пользователи стали обсуждать пост, который опубликовала супруга актера Хилари Томас на своей странице в Instagram. Она опубликовала несколько фото и видео семейного Хэллоуина. На одном из снимков Алек Болдуин в костюме существа из детской книги «Там, где живут чудовища» стоит вместе с детьми и улыбается в камеру.

Многие пользователи решили, что такие публикации неуместны после случившегося на съемках «Ржавчины».

«Человек умер из-за него, а он празднует Хэллоуин со своей семьей. Надеюсь, его посадят», — отметил один из комментаторов.

«Никакого уважения к семье погибшей», — заявил другой.

Пользователи подчеркнули, что в текущей ситуации Болдуину лучше «залечь на дно» и постараться привлекать к себе как можно меньше внимания. Иначе нынешняя ситуация может стать только хуже, чем она уже есть.

«Они показали всю свою бесчувственность этой фотографией», — подчеркнул пользователь.

«Что-то он не похож на человека, который переживает посттравматическое стрессовое расстройство», — пришел к выводу еще один пользователь.

Однако некоторые комментаторы все-таки поддержали актера. Они отметили, что он не должен портить праздник детям, несмотря на происшествие.

Галина Хатчинс умерла во время съемок «Ржавчины» в Нью-Мексико. По сюжету Болдуин должен был выстрелить из оружия с холостыми патронами — оператор и режиссер стояли рядом с ним, настраивая камеру. Однако из-за выстрела осколки попали в них, убив оператора и ранив режиссера картины.