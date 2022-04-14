Повар Константин Ивлев стал отцом

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев стал отцом в третий раз. Его супруга, 30-летняя Валерия, родила дочь, сообщило издание IncNews.

Свою беременность Валерия достаточно долго скрывала от публики. Позднее она призналась, что беременность протекала тяжело и с осложнениями. Однако все трудности были преодолены, а теперь супруги поделились радостной новостью с поклонниками.

Это уже третий ребенок 48-летнего Ивлева. У него есть сын и дочь от первого брака. По словам телеведущего, он продолжает общаться с детьми и принимает участие в их воспитании. Брак с Валерией Константин Ивлев заключил в феврале прошлого года.

А меньше месяца назад стал отцом российский певец и музыкант Влад Соколовский. У участника «Фабрики звезд» родился сын от Ангелины Сурковой. Новостью он поделился с поклонниками в Instagram (соцсеть является частью компании Meta, признанной экстремистской в России). Это уже второй ребенок Соколовского — у него также есть сын от первого брака с певицей Ритой Дакотой.