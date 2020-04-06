Повар Ивлев назвал фирменные супы для готовки на самоизоляции

Международный день супа традиционно отмечают 5 апреля. В честь этого известный российский повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал о том, как важно начинать свой обед с этого блюда и поделился рецептами супов, готовке которых можно поупражняться в самоизоляции.

Ивлев рассказал в беседе с ИА Nation News, что сам является большим поклонником первых блюд, однако выделить какой-нибудь один он не может, потому что родился в СССР — когда все супы были вкусными.

«Есть, само собой, фирменный гороховый суп, есть фирменный борщ, куриная лапша и тому подобные. Для человека, который ест суп, нет важности, какой суп вкуснее», — рассказал повар.

При этом он отметил, что любой суп несет пользу для человеческого организма. По словам Ивлева, «горячая еда — это всегда правильно».

Повар добавил, что множество различных рецептов можно найти на его канале в YouTube.

В режиме самоизоляции многие женщины столкнулись с необходимостью постоянно что-то готовить. Ведь все домочадцы целыми днями дома. «360» рассказывал, как упростить процесс готовки и не проводить ежедневно несколько часов на кухне.