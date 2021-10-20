В шоу Насти Ивлеевой «Королевские кобры» на YouTube зрителям показали поцелуй ведущей и Ксении Собчак. Юрист и доцент МГЮА Елена Гринь пояснила «360», что вопросы насчет выходки девушек возникнуть могут. Но была ли она пропагандой ЛГБТ, решат после специальной экспертизы.

Гринь заметила, что шоу вышло недавно. И возможно, пока не привлекло должного внимания. Роскомнадзор и прокуратура обязательно вмешаются в ситуацию, но при наличии заявления.

«Будет проведена проверка по факту, присутствовала ли вообще пропаганда [ЛГБТ] или это был номер. Необходимо провести специальную экспертизу, в результате которой установят, нарушено законодательство или нет», — сказала юрист.

Не так давно, напомнила она, в Кодекс об административных правонарушениях внесли статью 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

«По этой статье пошла активная судебная практика с привлечением лиц, которые выступают на телевидении и не только и так или иначе пропагандируют нетрадиционные отношения. За это предусмотрена административная ответственность», — подчеркнула Гринь.

Для физических лиц это штраф до 100 тысяч рублей, для должностных — от 100 до 200 тысяч, для юридических — до миллиона рублей.

Член Общественной палаты Елена Сутормина ранее заявила, что привлечь Ивлееву и Собчак к уголовной ответственности будет сложно. Выходку она назвала способом привлечь внимание к шоу.