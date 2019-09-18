«Потолстел, постарел и отрастил бороду»: изменившийся до неузнаваемости Николас Кейдж шокировал фанатов

Премьера фильма «Кокаиновый барон» (Running with the Devil) прошла в Лос-Анджелесе. Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж. Фанаты актера уже давно не видели его на публике, а на премьере они и вовсе не сразу признали в бородатом, потолстевшем старике любимого актера.

На красную ковровую дорожку 55-летний актер вышел в футболке, черных джинсах и потертой джинсовке с принтом волков. Завершила образ Кейджа шляпа. Пользователи Сети быстро подметили, что известный актер сильно изменился, и дело не только в его стиле: Кейдж заметно поправился и постарел, а также отрастил густую бороду.

«Мои теории это как-то связано с бородой. Или шляпа. Или борода + шляпа», — написал автор на портале Buzz Feed, описывая образ Кейджа на премьере «Кокаинового барона».

По сюжету картины персонаж актера — это помощник лидера картеля. В фильме также приняли участие Лесли Бибб, Адам Голдберг, Барри Пеппер, Питер Фачинелли, Кит Джардин, Клифтон Коллинз мл. и другие. «Кокаиновый барон» выйдет в российский прокат 24 октября.