«Потеряла 70% волос»: звезда Comedy Woman рассказала о последствиях ковида

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко заявила, что ей пришлось сделать короткую стрижку. Причиной стало выпадение волос после перенесенного коронавируса.

«Это вынужденная мера. Я просто потеряла 60-70% волос после ковида. Говорят, женщины любят ушами, я же люблю глазами и хочу в первую очередь видеть себя в зеркале красивой. Когда выпали волосы, я выглядела будто после прохождения курса химиотерапии», — призналась актриса в интервью еженедельнику «7Дней».

Она добавила, что после выпадения волос обратилась за помощью к трихологу. Врач назначил Кравченко лечение. Восстановление здоровья займет несколько месяцев, поэтому Кравченко решила заказать себе парик в США, доставка которого займет время.

«А до того времени нужно как-то жить, как-то сниматься. Тем более, что волосы стали отрастать. Поэтому вот решила стричься», — рассказала Кравченко.

По ее словам, стилисту пришлось понервничать во время работы. Актриса заявила мастеру, что является публичным человеком и не может выглядеть плохо. В итоге Кравченко осталась довольна результатом.