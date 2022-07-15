«Потеря как обухом по голове». Ярцев оказался тренером умершего молодого футболиста «Спартака» Козлова

Смерть знаменитого тренера Георгия Ярцева стала большой потерей для спортивного комментатора, телеведущего Дмитрия Губерниева. Он рассказал «360», что они с Ярцевым много работали вместе.

«Я никогда не забуду те времена, когда трибуны „Спартака“ кричали: „Жо-о-ора Ярцев!“. Он был настоящим кумиром многих, яркий форвард, неожиданно взлетевший в „Спартаке“. А потом — тренерская карьера, он сделал „Спартак“ чемпионом России», — отметил Губерниев.

Он напомнил, что Ярцев занимался ветеранским движением, а еще был «прекрасным комментатором».

«Огромная потеря, как обухом по голове. Такой день сегодня — и молодой футболист Козлов ушел. А ведь Ярцев был одним из его тренеров», — добавил телеведущий.

Он выразил соболезнования родным Ярцева.

Мастер спорта, заслуженный тренер России Георгий Ярцев умер на 75-м году жизни.

Ранее в тот же день на сайте «Спартака» сообщили о смерти 29-летнего футболиста Александра Козлова, которому было всего 29 лет. Раньше он играл за «Спартак», в последнее время — в ФК «Зоркий». Ходили слухи о том, что спортсмен скончался во время тренировки, но в его клубе информацию опровергли.