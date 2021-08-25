«Потемнело в глазах, отказала нога». Представитель Ивана Краско рассказал, как тот попал в реанимацию

Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом. Его директор Вячеслав Смородинов сообщил «360», что на днях 90-летнему артисту стало плохо на даче, но тогда он не стал обращаться за помощью.

«Несколько дней назад он находился на даче и сказал, что почувствовал резкий удар в голову. В глазах потемнело, отказала нога, потяжелела очень сильно. Но он не придал этому значения», — сказал Смородинов.

Сегодня директору позвонила бывшая жена артиста Наталья и сказала, что Краско очень плох. Она заявила, что с ним надо что-то делать, попросив отвезти в поликлинику.

«Записала его к врачу. Я съездил на дачу и привез его в Петербург. Отвел его до врача. Его очень сильно качало. Он пытался отшучиваться, что все это ерунда. Ему померили давление, кардиограмму сделали. Вышел врач и сказал, что это инсульт», — сообщил директор.

Краско в реанимации, но он в сознании. Пока еще он очень слаб, не может стоять на ногах. Смородинов отметил, что в его возрасте при таких симптомах нужно вызывать скорую помощь незамедлительно.