Посты лидера Littlе Вig с жалобами на критиков заблокировали в Instagram

Эмоциональные Stories лидера Little Big Ильи Прусикина в Instagram, в которых музыкант жаловался на хейт в интернете, оказались заблокированы. Причиной стали жалобы пользователей на враждебные высказывания музыканта.

Прусикин, известный как Ильич, выложил у себя на странице скрин с постами, которые были удалены. Причина блокировки везде одна и та же — «враждебные высказывания или символы».

Музыкант посчитал, что площадка таким образом поощряет его хейтеров, которые пишут гадости. И чтобы не заблокировали его страницу, он «на всякий случай» пожелал злопыхателям счастья и здоровья.

Ильич ранее пожаловался, что русские с самого начала «гнобят» его группу, а весь остальной мир — нет. Музыкант также осудил соотечественников за хейт в адрес певицы Manizha.

«Знаете, с чего начался наш путь? С песни Everyday I’m Drinking. И гнобежа. А знаете, кто гнобит? Русские! А знаете, кто не гнобит? Весь остальной мир. Ребята, вы ***** (сумасшедшие)», — сказал Ильич.

Лидер Little Big закатил истерику из-за того, что на русском YouTube, по его словам, сплошная русофобия. Прусикин добавил, что с такими соотечественниками не нужны никакие внешние враги.