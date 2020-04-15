    15 апреля 2020, 21:11

    «Поступило указание сверху». Сваха из «Давай поженимся» объяснила отказ комментировать новый формат передачи

    Артур Блянихов

    Программа «Давай поженимся», которая идет по Первому каналу более 10 лет, сменила формат. ИА Nation News попыталось выяснить у одной из ведущих Розы Сябитовой причину перемен.

    Отмечается, что новый формат шоу вызвал критику со стороны зрителей. Им не понравилось, что герои передачи встречаются с двумя группами претендентов, в том числе и с теми, кого выбрали ведущие. По мнению поклонников программы, жизненных историй стало меньше, так как все сейчас происходит «оптом».

    «Я ничего не могу дать, поскольку я от Вас это узнаю. Какая-то новая информация. Это вопрос не ко мне, а к руководству, в пресс-центр Перового канала», — подчеркнула Сябитова.

    По ее словам, по вопросам передачи «Давай поженимся» журналисты могут общаться только с пресс-центром, который устанавливает, что могут говорить ведущие, а что нет. Пресс-центр отвечает от лица Первого канала, которому и принадлежит передача.

    «Вы уже не первый звоните, а пятый, я всем отказываю. Поступило указание сверху, что это комментировать нельзя», — обозначила собеседница информагентства.