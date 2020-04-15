«Поступило указание сверху». Сваха из «Давай поженимся» объяснила отказ комментировать новый формат передачи

Отмечается, что новый формат шоу вызвал критику со стороны зрителей. Им не понравилось, что герои передачи встречаются с двумя группами претендентов, в том числе и с теми, кого выбрали ведущие. По мнению поклонников программы, жизненных историй стало меньше, так как все сейчас происходит «оптом».

«Я ничего не могу дать, поскольку я от Вас это узнаю. Какая-то новая информация. Это вопрос не ко мне, а к руководству, в пресс-центр Перового канала», — подчеркнула Сябитова.

По ее словам, по вопросам передачи «Давай поженимся» журналисты могут общаться только с пресс-центром, который устанавливает, что могут говорить ведущие, а что нет. Пресс-центр отвечает от лица Первого канала, которому и принадлежит передача.

«Вы уже не первый звоните, а пятый, я всем отказываю. Поступило указание сверху, что это комментировать нельзя», — обозначила собеседница информагентства.