01 июля 2021, 13:51
Постеры с персонажами сериала Resident Evil: Infinite Darkness появились в Сети
Новые постеры с главными персонажами анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness появились в интернете. Об этом рассказало ИА Nation News.
На них изображен Джейсон — бывший капитан отряда армии Соединенных Штатов Mad Dogs. На момент сериала он работает вместе с Леоном. Помимо него, там есть Шен Мей — федеральный агент, который специализируется на компьютерных технологиях.
Кроме того, зрители на предстоящем шоу смогут услышать о Леоне Кеннеди и Клэр Редфилд, которые вынуждены противостоять вспышкам опасного зомби-вируса и различным заговорам.
Уже 8 июля анимационный сериал можно будет посмотреть на платформе Netflix.