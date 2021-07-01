Постеры с персонажами сериала Resident Evil: Infinite Darkness появились в Сети

Новые постеры с главными персонажами анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness появились в интернете. Об этом рассказало ИА Nation News.

На них изображен Джейсон — бывший капитан отряда армии Соединенных Штатов Mad Dogs. На момент сериала он работает вместе с Леоном. Помимо него, там есть Шен Мей — федеральный агент, который специализируется на компьютерных технологиях.

Кроме того, зрители на предстоящем шоу смогут услышать о Леоне Кеннеди и Клэр Редфилд, которые вынуждены противостоять вспышкам опасного зомби-вируса и различным заговорам.

Уже 8 июля анимационный сериал можно будет посмотреть на платформе Netflix.