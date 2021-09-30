«Постепенно умираю»: певец Андрей Губин рассказал о своей тяжелой болезни

Певец Андрей Губин рассказал, что медленно умирает и находится одной ногой в могиле. В начале нулевых врачи поставили ему неутешительный диагноз, после которого исполнитель стал вести затворнический образ жизни. О нелегкой судьбе музыкант рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».

Андрей Губин рассказал, что живет отвратительно и практически гниет заживо.

«Я болею очень сильно, у меня сильно шатаются зубы, не знаю, что это такое. У меня очень серьезные боли и плохо поднимается левая рука», — рассказал о состоянии здоровья певец. Проблемы со здоровьем Губин связал с травмами, полученными им в детском и юношеском возрасте, когда он занимался спортом.

«Я постепенно умираю, но умираю спокойно. Мне не страшно, я уже хочу умереть», — добавил Андрей Губин. При этом он не принимает обезболивающие лекарства, предпочитая терпеть боль. В течение дня певец старается нагружать организм физически.

Также артист рассказал, что в последнее время ему приходится менять место жительства. Где бы он ни снимал квартиру, там начинается ремонт, мешающий жить. Сейчас Губин живет в частном доме, который арендует за 90 тысяч рублей в месяц.

Лучшим возрастом Андрей Губин назвал период с 12 до 16 лет. По словам музыканта, сейчас он продолжает писать и стихи и музыку, но счастья в дальнейшей жизни уже не ожидает.

В сентябре артист вернулся в Россию из Египта, где проходил лечение, однако поправить здоровье не получилось.