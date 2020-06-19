«Пост был не о трагедии». Домогаров объяснил свое заступничество за Ефремова

Народный артист России Александр Домогаров опубликовал еще один пост о ДТП с Михаилом Ефремовым. В нем он попытался объяснить, почему не надо оскорблять артиста.

«Пост был не о трагедии артиста Ефремова. Речь в этих страшных посланиях о вас, „люди“, не о нас, тараканах богемы и творческой тусовки», — заявил Домогаров.

По его словам, на Ефремова ополчились те, кто завидует и теперь хочет «растоптать в пыль того, о ком молчали и аплодировали». Артист посоветовал успокоиться и не перегибать палку, ведь этот негатив может вернуться к самим «комментаторам».

«Тете, которая пишет с Алтая и требует казни, — вернется страшно. Поверьте мне! Михаил понесет наказание, но не ваше», — заявил Домогаров.

Чуть ранее актер опубликовал первый пост о Ефремове и заявил, что из-за осуждающих виновника ДТП он не хочет выходить на сцену. На Домогарова тоже обрушились с критикой.

На защиту Ефремова ранее встали его коллеги. Посты со словами поддержки и просьбой «не судить» опубликовали Рената Литвинова, Сергей Безруков, Гоша Куценко и другие.