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    30 ноября 2020, 17:36

    Пост актрисы «Великолепного века» спровоцировал переполох у фанатов сериала

    Полина Петрова

    Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли опубликовала новый пост в своем Instаgrаm-аккаунте, который был расценен фанатами как намек на съемки продолжения сериала «Великолепный век».
    Пост актрисы «Великолепного века» спровоцировал переполох у фанатов сериала

    На странице Мерьем опубликовала фотоколлаж. На нем она предстала в различных образах. Здесь можно заметить и героиню актрисы Хюррем-султан, пишет сайт «Дни.ру».

    «Продолжение следует», — подписала композицию звезда турецкой ленты.

    Подписчики подумали, что артистка хочет сказать поклонникам о продолжении сериала. В комментариях появилось множество радостных высказываний по поводу возможного появления нового сезона.

    Спустя время звезда объяснила, что ее не так поняли. Актриса имела в виду, что хочет получить роли, в которых она изображена на коллаже. Она подчеркнула, что ответит согласием, если турецкие кинематографисты вновь позовут ее в эту картину.

    В теленовелле «Великолепный век» знаменитость исполнила роль избранницы султана Сулеймана по имени Хюррем-султан. Благодаря участию в проекте Узерли получила большое количество профессиональных наград и известность во всем мире.