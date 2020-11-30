Пост актрисы «Великолепного века» спровоцировал переполох у фанатов сериала

На странице Мерьем опубликовала фотоколлаж. На нем она предстала в различных образах. Здесь можно заметить и героиню актрисы Хюррем-султан, пишет сайт «Дни.ру».

«Продолжение следует», — подписала композицию звезда турецкой ленты.

Подписчики подумали, что артистка хочет сказать поклонникам о продолжении сериала. В комментариях появилось множество радостных высказываний по поводу возможного появления нового сезона.

Спустя время звезда объяснила, что ее не так поняли. Актриса имела в виду, что хочет получить роли, в которых она изображена на коллаже. Она подчеркнула, что ответит согласием, если турецкие кинематографисты вновь позовут ее в эту картину.

В теленовелле «Великолепный век» знаменитость исполнила роль избранницы султана Сулеймана по имени Хюррем-султан. Благодаря участию в проекте Узерли получила большое количество профессиональных наград и известность во всем мире.