Посольство подтвердило, что Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне

Певца Пьера Нарцисса похоронят на родине, в Камеруне. Об этом заявил пресс-секретарь камерунского посольства в России Танга Бианг.

«Похороны состоятся в Камеруне», — сказал он РИА «Новости».

Точной даты проведения мероприятия пока нет.

Зато известно, что в этот четверг, 30 июня, в Москве должно пройти прощание с певцом. Оно уже два раза переносилось.

Ранее представитель бывшей жены Нарцисса Валерии Калачевой сообщал, что его родные настояли на похоронах в Камеруне. Однака сама экс-супруга и их с певцом дочь Каролина-Кристель хотели бы, Нарцисс нашел свое последнее пристанище в России.

Пьер Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. О его смерти сообщили Калачева и Каролина-Кристель.

Нарцисс стал известным в России после того, как принял участие в телепроекте «Фабрика звезд-2». Там он исполнил свой хит «Шоколадный заяц».