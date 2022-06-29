Посольство Камеруна заявило, что не знает даты отправления тела Пьера Нарцисса на родину

Пока нет данных о том, когда тело певца Пьера Нарцисса отправят на родину. Об этом рассказали в посольстве Камеруна в России.

«Что касается церемонии и транспортировки тела в Камерун, то пока нет доступной информации», — сказал РИА «Новости» представитель посольства.

Диплот добавил, что Россия стала для Нарцисса второй родиной. Она дала ему возможность здесь учиться, а затем реализовать свой талант, «благодаря которому он стал известным певцом».

Ранее представитель бывшей жены Нарцисса Валерии Калачевой заявил о желении родственников похоронить певца в Камеруне. При это дочь и экс-супруга настаивали на погребении здесь, в России.

Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года в больнице от последствий подагры. Ему было 45 лет. Российский зритель узнал его в 2003 году, когда артист участвовал в телешоу «Фабрика звезд-2».Он прославился, исполнив песню «Шоколадный заяц.

Прощание с Пьером Нарциссом пройдет 30 июня в Москве.