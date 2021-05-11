Посмертный альбом рэпера DMX выйдет в конце мая

Новый альбом рэпера Эрла Симмонса, который выступал под псевдонимом DMX, выйдет 28 мая. Это была его последняя работа перед смертью. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Исполнитель умер 9 апреля.

«DMX не мог дождаться, когда его поклонники во всем мире услышат новый альбом и поймут, насколько он ценит каждого человека, который безоговорочно поддерживал его», —рассказал продюсер альбома Exodus Кассим Дауд Дин, известный как Swizz Beatz.

Власти Нью-Йорка объявили 18 декабря Днем Эрла DMX Симмонса. В этот день музыкант родился. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа в результате передозировки наркотиками.

Ранее немецкий певец Тилль Линдеманн выпустил еще один клип на песню «Любимый город», исполненную на русском языке. Локацией в этот раз послужил музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

Клип был опубликован на YouTube-канале музыканта. В нем лидер Rammstein поет «Любимый город» в сопровождении женского симфонического оркестра.

В клипе девушки одеты в белую одежду. Сам Линдеманн прогуливается по залам музея в черном костюме. За несколько часов клип собрал почти 34 тысячи просмотров, 16 тысяч лайков и 279 дизлайков.