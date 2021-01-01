Последняя из участниц знаменитого трио McGuire Sisters скончалась в США

Умерла Филлис Макгуайр — последняя из трех поющих сестер Макгуайр, возглавлявших чарты с несколькими хитами в 1950-х годах. Ей было 89 лет.

Вокалистка трио McGuire Sisters умерла во вторник, 29 декабря, сообщило агентство Associated Press. Причины ее смерти не сообщаются.

Газета Las Vegas Sun сообщила, что Филлис Макгуайр умерла в своем особняке, который она называла «Беверли-Хиллз Лас-Вегаса», находящийся недалеко от центра Лас-Вегаса. На территории особняка Филлис установила копию Эйфелевой башни. Две ее старшие сестры, участницы трио McGuire Sisters, умерли в 2012 и 2018 годах.

Трио состояло из сестер Кристин, Дороти и Филлис. Они были известны мягким звучанием, одинаковыми нарядами и прическами. За свою карьеру сестры Макгуайр заработали шесть золотых пластинок за хиты, включая «Sincerely» 1954 года и «Sugartime» 1957 года.

Группа выступала перед пятью президентами и королевой Великобритании Елизаветой II. Они были введены в Национальный Зал славы радиовещания в 1994 году и Зал славы вокальных групп в 2001 году.