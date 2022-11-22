Знаменитости 22 ноября 2022, 22:03 Последний живой актер из «Унесенных ветром» скончался в возрасте 90 лет Актер Микки Кун умер в США

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Последний оставшийся в живых актер из фильма «Унесенные ветром» Микки Кун скончался в американском хосписе в возрасте 90 лет. Он исполнил роль Бо Уилкса, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Кун воплотил на экране образ семилетнего сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон.

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Артист родился в 1932 году. Всего он сыграл несколько десятков ролей. Актерскую карьеру Кун завершил в 1950-х годах, после чего работал в авиакомпании American Airlines.

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