01 октября 2020, 17:00
Последний фильм с Боузманом выйдет 18 декабря
Фильм, в котором актер Чедвик Боузман сыграл последнюю роль перед смертью, выйдет 18 декабря. Об этом сообщил NEWS.ru.
Фильм «Black Bottom Ма Рейни» покажут на платформе Netflix — об этом написано в ее аккаунте в Twitter. Ео режиссером стал Джордж С. Вольф, а продюсерами — Тодд Блэк и Дензел Вашингтон.
Кино снято по пьесе Огаста Уилсона, главной героиней которой стала певица Ма Рейни. Также там играет актриса Виола Дэвис, знаменитая по фильму «Прислуга».