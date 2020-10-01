Последний фильм с Боузманом выйдет 18 декабря

Фильм «Black Bottom Ма Рейни» покажут на платформе Netflix — об этом написано в ее аккаунте в Twitter. Ео режиссером стал Джордж С. Вольф, а продюсерами — Тодд Блэк и Дензел Вашингтон.

Кино снято по пьесе Огаста Уилсона, главной героиней которой стала певица Ма Рейни. Также там играет актриса Виола Дэвис, знаменитая по фильму «Прислуга».