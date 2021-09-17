Последний альбом Оззи Осборна стал «золотым»

Последний вышедший альбом Оззи Осборна Ordinary Man получил статус «золотого» в США. Продажи физического издания и цифровых копий альбома превысили 500 тысяч экземпляров, написал «Ридус» со ссылкой на Blabbermouth.net.

Ordinary Man — первый сольный альбом Оззи Осборна за 10 лет. До этого у него вышла пластинка Scream в 2010 году. В новый альбом вошло 11 треков, в том числе и совместная песня с Элтоном Джоном под названием Ordinary Man.

Сам музыкант рассказывал, что работа над альбомом помогла ему справиться с полученной от падения травмой позвоночника и операцией на шее.

«Этот альбом появился из ниоткуда. Он появился как раз тогда, когда мне нужно было что-то, чтобы вывести меня из мрака и гибели и выздороветь», — рассказывал Осборн.

Ранее жена музыканта Шэннон Осборн рассказала о неспокойных отношениях с мужем. Она призналась, что в молодости их ссоры частенько доходили до драк. Несмотря на это, Осборн заверила, что их отношения все равно остаются историей любви.