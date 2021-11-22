Последнее фото располневшего Гаркалина появилось в Сети

Журналистка Алла Буловинова опубликовала на своей странице в Fасеbооk последнюю фотографию умершего от ковида актера Валерия Гаркалина. Снимок сделали в августе после спектакля в Театре имени Пушкина.

На кадрах видно, что обычно худощавый актер располнел.

«Последнее фото, сделанное 18 августа 2021. <…> Светлая память», — подписала Буловинова снимок. Она отметила, что Гаркалина сфотографировали у служебного входа Театра имени Пушкина после спектакля.

Народный артист Валерий Гаркалин умер от последствий заражения коронавирусом 20 ноября. В больницу в тяжелом состоянии он попал в начале октября. Все это время он находился на аппарате ЭКМО, так как его легкие не могли работать нормально. Прощание с Гаркалиным состоится 23 ноября на территории театра ГИТИС.